Hans Paetsch liest "Das letzte Recht" von Wilhelm Raabe Stand: 05.12.2023 11:49 Uhr In Wilhelm Raabes Frühwerk geht es um Betrug, Rache und schwelende Familienrivalitäten, die niemals zur Ruhe kommen wollen.

Wilhelm Raabe, 1831 geboren, lebte in Braunschweig und Wolfenbüttel und sah in seinem langen Leben die moderne Industriegesellschaft entstehen. Seine Erzählung "Das letzte Recht", entstanden 1862, gehört noch zum Frühwerk des Autors, doch beschwört er schon da die "gute alte Zeit". Die historische Novelle spielt zu Anfang des 18. Jahrhunderts in einer deutschen Reichsstadt vor dem Hintergrund der Feldzüge des Prinzen Eugen und des Spanischen Erbfolgekrieges.

Zu hören sind die Lesungen vom 11. bis zum 13. Dezember jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Abend vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1 11. Dezember 22:00 Uhr 2 12. Dezember 22:00 Uhr 3 13. Dezember 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 11.12.2023 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher