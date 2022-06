Podcast Preis und Grimme Online Award: Doppelter Sieg für rbb-NDR-Koproduktion Stand: 24.06.2022 12:57 Uhr Der Podcast "Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?", eine rbb-NDR-Koproduktion, hat den Deutschen Podcast Preis in den Kategorien Beste Journalistische Leistung und Beste Produktion erhalten sowie den Grimme Online Award in der Kategorie Information.

Bei der gestrigen Verleihung des Deutschen Podcast Preises in Berlin wurden neben vier Publikumspreisen die besten Podcasts in sieben Kategorien von einer Fachjury der Audio- und Podcast-Branche ausgezeichnet. Neben Gewinnern wie "Drinnies" als bestes Talk-Team und Bester Independent Podcast erhielt der Podcast "Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?" zwei Preise: in den Kategorien Beste Journalistische Leistung sowie Beste Produktion. Die rbb-NDR-Koproduktion erhielt außerdem den Grimme Online Award in der Kategorie Information. Außerdem bekam der NDR Podcast "Slahi - 14 Jahre Guantanamo" den Preis für Recherche, Produktion und Moderation.

