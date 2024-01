Premierenbericht: "Dat Frollein Wunner" in Niemünster Stand: 09.01.2024 14:25 Uhr Na den tweten Weltkrieg liggt Düütschland deep ünnen, man dree Hamborger Daams wüllt wiet na baven. Verleden Friedag (5. Januar 2024) weer Premier. Jan Graf seet in't Publikum.

von Jan Graf

Hilde Mücke - junge Fru vun'n Buernhoff. Singen un schiens ok Jodeln hett se in'n Kohstall lehrt, nich bloot vun dat Radio, wat se dor heemlich höört hett, man ok vun ehren jöödschen Musiklehrer, den se dor ünner de Nazitiet dor versteken hebbt. Nee, Däders staht nich op de Bühn, man Minschen, de wi lehrt nett to finnen, allesamt sülvst bloot dreven vun de grote Geschicht un beschinkt mit den Willen, dat Beste dorvun to maken.In düssen Fall Schall de Swing dat Mangelleven na den verloren Krieg betern. Carina Dawert as Rosa, Sabine Laube as Käthe un Mareike Münz as Hilde mit den slichten Sinn man dat rechte Hart grünnt en Singtrio un wüllt deelnehmen bi dat "Anglo-German-Swing-Festival" - op de Been stellt vun de ingelschen Besatzers.

Trümmerfruens en Denkmal setten

För de Fruenslüüd geiht dat üm mehr as den egen Niebeginn na den Krieg. De Mannslüüd kaamt torüch ut de Fungenschop un wüllt wedder dat Seggen hebben. Dat wüllt de Fruenslüüd sik nich gefallen laten un warkt an de egen Existenz in't Rampenlicht. Bi de Entscheden för düt Stück güng dat ok dorüm, de Trümmerfruens en Denkmal to setten, seggt Mareike Münz vun de Nedderdüütsche Bühn Niemünster. "Die waren ja tatsächlich, wie das auch im Stück anklingt, die haben aufgeräumt, und hinterher durften sie dann wieder nach Hause gehen, und die Männer haben dann wieder den Laden geschmissen, die Bundesrepublik. Und das war auch Murats Ansatz gewesen, diese Frauenpower so ein bißchen zu würdigen."

Paster in Kleed un Stöckelschoh

Meent is Murat Yeginer - Autor vun "Dat Frollein Wunner". Man so heel alleen lett he sien frulich Personal denn doch nich na de Steerns griepen. En Mann stött to den Damentrupp, de brietsche Militärpaster William. Sien güllen Kehl wüllt de Daams partout dorbi hebben un dwingt em in Kleed un Stöckelschoh. Dat Frollein "Wunner" is geboren, un in düsse Rull nimmt Leon Rückert as dat komödiantsche Gravitatschoonszentrum sien Publikum in'n Storm, ahn, dat de jüstso allerbest opleggten Kolleginnen un Kollegen dor blangen bleek utseht, man Travestie op de Volksbühn, dat löppt eenfach: Dat Publikum quiekt!

Natürlich flüggt de Swinnel op. Natürlich is na en Hen-Un-Her an't Enn liekers Allens goot. Un natürlich Gifft dat en Saak, de an düssen Theateravend veel belangrieker is, as de berekenbore Story, un dat is - kloor - de Musik! Swing in Niemünster in den Sound vun de Andrews-Sisters. Dat muskaalsche Leid harr Stefan Hiller: "Das ist eine ganz tolle Sache, und ich bin ganz stolz auf die Bühne hier in Neumünster, dass die das hingekriegt haben, weil es ist richtig schweres Zeug, auch für die Profis. Die haben da richtig zu kämpfen. Mehrstimmiger Gesang. Immer ganz schwer. Das meiste hiervon ist mehrstimmig. Haben die toll gemacht. Ich bin ganz stolz. "Dat Frollein Wunner" an de Nedderdüütsche Bühn Niemünster is en herrlichen Bühnen-Spaaß, de in Hart un Been geiht.

