Plattdüütsch tokamen Dag

All de, de Platt snacken doot, un de Spraak sülven ook - se staht hüüt orrig wat anners daar as vördem.

Hier in 'n Noorden hett sik doch ruutstellt, över de Johrhunnerten hen, dat de Minsch mit een Spraak alleen nich uut kann. Un so is bilütten een Vördeel worrn, wat all de Tiet een Nadeel west is: Dat 'n hoochdüütsch snacken mööt, allerwegens un up Düvel-kumm-ruut, dat is uut un vörbi - nu dröff jedereen sik de Spraak uutsöken, up egen Fuust un all doorna, wo un mit welken he snacken deit.

Un: Ünner all de Spraken hett nu ook dat Plattdüütsche sienen Weert för sik.

Wiest hett sik dat, as so veel dusend Plattsnackers upstahn sünd un luuthals ropen hebbt: Wi wöllt, uns Platt schall mit rin in de Europääsche Charta vun de Regionaal- or Minnerheitenspraken, dat dat Hülp kriggt vun 'n Staat! Wenn disse Sprakencharta gellen deit in'n Januar 1999, denn so ward doch dat Plattdüütsche een faste Steed' anwiest, nich bloots in de School un bi allens, wat Uutbillung heten deit, nee, ook bi de Justiz, up 'n Amt, bi de Medien un sogoor in de Weertschop - denn hett uns Platt sien egen Recht.

