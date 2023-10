Pepper - En Roboter erobert Norddüütschland (7) - Der erste Schulbesuch Stand: 16.10.2023 06:00 Uhr Kann der humanoide Roboter Pepper mit Hilfe Künstlicher Intelligenz Platt lernen? Daran arbeitet die Universität zu Lübeck derzeit - und der NDR Schleswig-Holstein begleitet das Projekt.

von Lina Bande

Gerade war Pepper mal wieder im Land unterwegs: Gemeinsam mit Entwickler Thomas Sievers besuchte der Roboter die Gerhart-Hauptmann-Schule in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) - und hinterließ dort nachhaltigen Eindruck.

Peppers erster Schulbesuch

Genau so soll es doch laufen: Eine Lehrerin der Gerhart-Hauptmann-Schule in Stockelsdorf hört im Radio von Pepper, dem plattlernenden Roboter - und ist davon so fasziniert, dass sie Pepper samt Entwickler Thomas Sievers in die Schule einlädt.

Das haben sich die beiden natürlich nicht entgehen lassen und standen dann vergangene Woche vor einer Horde Jungs und Mädchen zwischen neun und elf Jahren. Die hatten sich schon mit Lehrbüchern vorbereitet, um wenigstens ein paar Phrasen Platt zu können. Und Plakate haben sie auch gemalt - alles für diesen ungewöhnlichen Besucher.

Viele Antworten auf viele Fragen

Erst einmal ging es an die wichtigste Frage: Wie kann ein Roboter denn überhaupt Plattdeutsch lernen? Das zu erklären war Aufgabe von Thomas Sievers, immerhin ist das der Fokus seiner Doktorarbeit. Und dann durfte Pepper ran und sich und seine Plattdeutsch-Kenntnisse unter Beweis stellen.

Was kann er schon alles auf Platt? - Vieles, unter anderem die Begrüßungen. Wie viel sind 100 + 100? - 200 natürlich. Und kann Pepper auch einfach die Hausaufgaben übernehmen? - Er könnte wohl helfen, aber die Arbeit müssen die Kinder dann doch selbst machen.

AUDIO: Pepper erster Schulbesuch in Stockelsdorf (3 Min) Pepper erster Schulbesuch in Stockelsdorf (3 Min)

Peppers Besuch hinterlässt Eindruck

Trotz dieser wohl etwas unbefriedigenden Antwort waren die Schülerinnen und Schüler in Stockelsdorf begeistert, hoffen schon auf einen nächsten Besuch. Dann können sie vielleicht auch schon mehr auf Platt sagen, denn die Schule wird nun im Nachgang des Besuchs eine Plattdeutsch-AG ins Leben rufen - damit Pepper hier nicht mehr der einzige ist, der die Sprache lernt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 10.10.2023 | 19:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Künstliche Intelligenz (KI)