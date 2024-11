Stand: 25.11.2024 15:05 Uhr Hörspiel: "Schüttenhelp"

Das nahe gelegene Flüchtlingsheim in einer norddeutschen Kleinstadt spaltet die Bevölkerung. Die Aufnahme von Flüchtlingen, für einen Teil der Menschen als notwendiger Beitrag humanitärer Hilfe verstanden, von anderen als Bedrohung angesehen, birgt reichlich Zündstoff.

Auch Rechtsradikale nutzen die Verunsicherung einiger Anwohner für ihre Zwecke. Mittendrin recherchieren Polizeikommissar a.D. Karl Fröhlich und Zeitungsjournalist Sean-Potocki Jones in eigener Sache, denn in Ihnen keimt ein schwerwiegender Verdacht. Schneller als ihnen lieb ist, finden sie sich in einem heiklen Geflecht von Lobbyismus und lang gewachsenen Seilschaften wieder.

Sendetermine Freitag, 3. Januar, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 3. Januar, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 5. Januar, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 5. Januar, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 6. Januar, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 8. Januar, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Klaus Goldinger, geboren 1942 in Stettin, arbeitete 30 Jahre lang als freier Autor und Regisseur, überwiegend beim NDR Fernsehen in Hamburg. Er verfasste zahllose Berichte und größere Dokumentationen im In- und Ausland zu kulturellen, sozialen, politischen und historischen Themen. Klaus Goldinger starb am 31. Mai 2024 in seiner Wahlheimat Ecuador.

Mitwirkende

Harald Maack: Karl Fröhlich, Polizeikommissar a.D.

Bernd Schröter: Sean Potocki-Jones, Zeitungsjournalist

Siemen Rühaak: Sönke Sönksen

Jasper Vogt: Hartwig von Campen

Birte Kretschmer: Regine von Kampen

Peter Kaempfe: Baldur Freese

Birgit Bockmann: Roswitha Gröhl

Robert Eder: Martin Baumann

Frank Grupe: Rasmus Wendelin

In weiterern Rollen: Edda Loges, Sandra Keck, Erkki Hopf, Markus Gillich, Rolf Petersen u.a.

Regie: Wolfgang Seesko

Produktion: Radio Bremen und NDR 2018 / Länge: 40´54

