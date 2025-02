Sendedatum: 26.08.2016 20:05 Uhr Hörspiel: "Graww in de Dannen"

Lüder Andersen (Wilfried Dziallas) ist Fotograf mit Leib und Seele. Einer, der das Handwerk von der Pike auf gelernt hat. Architektur und Landschaft, immer mit der schweren Großbildkamera, langsam und sorgfältig - das ist sein Arbeitsgebiet. Der Einzelgänger erledigt seine Aufträge an verschiedenen "Tatorten" in ganz Norddeutschland. Gelegentlich wird er begleitet und bemuttert von seiner Exfrau Marianne Kock (Uta Stammer), die ihn mit guten Ratschlägen und warmer Kleidung versorgt, ob er es möchte oder nicht.



Ganz gegen seinen Willen wird Lüder an seinen verschiedenen Arbeitsorten immer wieder mit der dortigen Wirklichkeit konfrontiert. Eine kleine Kungelei unter Provinzpolitikern hier, ein bisschen Gewaltanwendung dort, kleinere oder größere kriminelle Akte - und wo Lüder sich angewidert abwendet, da bohrt Marianne gern noch ein bisschen nach. Wir sehen beiden über die Schulter in die verborgensten Winkel der Provinz. Ein mal spannender, mal witziger, und oft ein etwas melancholischer Ausblick.

Sendetermine Freitag, 26.08.2016, 21:05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Mittwoch, 17.08.2016, 21:05 Uhr, NDR 90,3

Montag, 29.08.2016, 19:05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Über den Autor

Manfred Brümmer (geb. am 20. Juli 1947 in Stavenhagen) war Forstwirt, Lehrausbilder, Heimerzieher, Werbeleiter und Kabarettist. Seit 1976 ist er an der Fritz-Reuter-Bühne, seit 1998 Moderator beim NDR. Er lebt heute als Schauspieler, Dramaturg und Schauspielautor auf dem Darß. "Graww in de Dannen" ist sein erstes Hörspiel.

Mitwirkende

Mit Wilfried Dziallas, Uta Stammer u.v.a.

Musik: Serge Weber

Regie: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen und NDR 2002

