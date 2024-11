Stand: 27.11.2024 16:30 Uhr Hörspiel: "Footstappen"

Bauer Wilken kommt von einem Verwandtenbesuch zurück und sieht, dass er die Scheunentür offen gelassen hatte. Inzwischen hat ein Schneetreiben die Diele mit einem dünnen weißen Teppich bedeckt. Das ist natürlich kein Problem - aber was ist mit der Fußspur, die mitten in der Scheune endet?

Bei verzwickten Problemen setzt Bauer Wilken auf Nachdenken. Und so beginnt er, systematisch alle möglichen Lösungen zu durchdenken - und sie wieder zu verwerfen. Selbst der hartnäckige Wachtmeister Grimm, der zur Hilfe gerufen wird, kommt auf keine vernünftige Lösung dieses rätselhaften Phänomens...

Sendetermine Freitag, 17. Januar, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 17. Januar, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 19. Januar, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 19. Januar, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 20. Januar, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 22. Januar, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Ernst-Otto Schlöpke schrieb mit diesem Stück den vielleicht langsamsten Krimi der Hörspielgeschichte. 1922 in Neustadt in Schleswig-Holstein geboren, arbeitete er in der pharmazeutischen Industrie und schrieb nebenher in plattdeutscher Sprache 50 Hörspiele und immer wieder "gereimtes Satirisches". Aus beruflichen Gründen ging er nach Bremen, wo er bis zu seinem Tod lebte. EOS, wie er von seinen Freunden und Kollegen gern genannt wurde, starb am 11. Juni 2011 in Bremen.

Mitwirkende

Rolf Nagel: Erzähler

Wilfried Dziallas: Bauer Wilken

Christine Brandt: Else

Birte Kretschmer: Anke

Rolf Petersen: Matthias

Uwe Friedrichsen: Wachtmeister Grimm

Regie: Hans-Helge Ott

Redaktion: Jochen Schütt

Produktion: Radio Bremen und NDR, 1999

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen dieses Hörspiel nicht zum Nachhören anbieten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 22.01.2025 | 21:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele