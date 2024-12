Stand: 27.12.2024 10:35 Uhr Hörspiel: "De eerste Liek"

Privatdetektive haben kein leichtes Leben. Um wieviel mehr muss das für erfolglose Detektive aus der Provinz gelten?

Ernst O. Fall zum Beispiel, der Held unseres Hörspiels, hat noch nicht ein einziges Mal eine ordentliche Leiche gesehen. Ein guter Freund will ihm da gern aushelfen und schenkt ihm eine zum Geburtstag. Aber wie sich denken lässt, fangen in dem Moment die Probleme erst richtig an!

Sendetermine Freitag, 28. Februar, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 28. Februar, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 2. März, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 2. März, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 3. März, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 5. März, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Hugo Rendler (geboren 1957) absolvierte vor seinem Studium der Mathematik und Philosophie eine Ausbildung als Krankenpfleger. Er schreibt überwiegend für den Funk und für Theater. „"De eerste Liek" war 2002 sein erstes Hörspiel für Radio Bremen, dem mittlerweile viele weitere folgten. Der überzeugte Hutträger lebt als freier Autor in Ihringen am Kaiserstuhl, ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Mitwirkende

Frank Grupe: Ernst O. Fall

Birte Kretschmer: Waltraud

Rolf Nagel: Vermieter

Rolf Petersen: Hans

Ulrich von Bock: Schönberg

Sabine Junge: Elvira

Peter Kaempfe: Fahrer

Peter-Heinrich Brix: Beifahrer

Sandra Keck: junge Frau

Regie: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen und NDR 2002

