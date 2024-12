Stand: 27.12.2024 10:14 Uhr Hörspiel: "Dat Glashuus"

Der Nachtwächter Walter gibt dem halb erfrorenen Roland Obdach in seinem gläsernen Wachhaus. Eigentlich darf er das nicht, doch Walter hofft, dass es nicht lange dauern wird, bis sein Überraschungsgast wieder Kräfte gesammelt hat und weiterzieht.

Zum "Dank" erzählt Roland seinem Retter eine kuriose Liebesgeschichte. Walter zweifelt ein wenig an deren Wahrheit, doch die lebhafte Geschichte seines Gastes zieht ihn in den Bann...

Sendetermine Freitag, 14. Februar, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 14. Februar, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 16. Februar, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 16. Februar, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 17. Februar, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 19. Februar, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Karl Heinz Köhn (geboren 1915 in Rostock, gestorben 1988 in Bad Zwischenahn) studierte Germanistik und Theaterwissenschaften und war Schauspieler, Regisseur und Autor von Bühnenstücken und Hörspielen. Für das Niederdeutsche Hörspiel schrieb er vorwiegend in den 60er- und 70er-Jahren.

Mitwirkende

Bernd Wiegmann: Roland

Heinrich Kunst: Walter, Pförtner

Hans-Jürgen Ott: Timm, Chemiker

Ingrid Andersen: Frieda Stolle, Verkäuferin

Manfred Ebel: Gerd, junger Mann

Hans Büchtmann: anderer junger Mann

Gerhard Mindermann: Werner, Nachbar von Frieda

Regie: Walter A. Kreye

Produktion: Radio Bremen und NDR 1967

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen dieses Hörspiel nicht zum Nachhören anbieten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Das Niederdeutsche Hörspiel | 17.02.2025 | 19:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele