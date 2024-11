Stand: 05.11.2024 11:20 Uhr Hörspiel: "Altona 1923: Rotten"

Im Oktober 1923 hat die Hyperinflation in Deutschland ihren grotesken Höhepunkt erreicht: Ein Brot kostet 700 Millionen Reichsmark - aber man muss es gleich kaufen, in ein, zwei Stunden ist es schon wieder teurer. In der Bevölkerung rumort es, politische Morde sind an der Tagesordnung, Ende Oktober gibt es einen kläglichen Versuch, die Revolution in Hamburg zu starten. Ein paar Tote, ein paar Verletzte - Alltag.

Polizeikommissar Kentner ist erschöpft, er muss Doppelschichten arbeiten, sein Gehalt ist nichts mehr wert. Plünderungen, Korruption und Prostitution sind allgegenwärtig. Überleben kann nur, wer sich irgendwie durchlaviert, der ehrliche Weg ist nicht mehr passierbar. Kentner hat Angst, seine moralische Orientierung zu verlieren. Wie kann er allein in dieser gebeugten Zeit aufrecht bleiben?

"Rotten" ist der zweite Teil einer kleinen Hörspielreihe, die den Alltag im Altona der Weimarer Republik beleuchtet und in loser Folge produziert wird.

Das aktuelle Hörspiel in der ARD Audiothek

Sendetermine Freitag, 6. Dezember, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 6. Dezember, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 8. Dezember, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 8. Dezember, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 9. Dezember, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 11. Dezember, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Auto

Hans Helge Ott (geboren 1951) spielte schon als Junge Kinderrollen im Hörspiel bei Radio Bremen. Nach seinem Grafikdesign Studium schrieb und inszenierte er für Funk, Fernsehen und Theater. Bis zu seinem Ruhestand 2016 betreute er 15 Jahre als Redakteur das Niederdeutsche Hörspiel, das Radio Bremen und der NDR gemeinsam senden. Heute arbeitet er als freier Autor und Regisseur.

Mitwirkende

Oskar Ketelhut Friedrich: Wilhelm Kentner, Kriminalpolizist

Peter Kaempfe: Siegfried, Drehorgelspieler

Edda Loges: Mudder Henke, Ladenbesitzerin

Nele Larsen: Beke Harksen

Michael Prelle: Kriminaldirektor

Frank Jordan Ernst: Nörke, Polizist

Bernd Schröter Marten: Kriegsversehrter

Till Huster: Levi, Bäcker

Robert Eder: Büttner, Zigarrenmacher

Erkki Hopf: Jordan, Zigarrenhändler

Stephan Schad: Rickmer Jacobsen, Fabrikdirektor

Marion Breckwoldt: Markthändlerin

Meike Meiners: Schöttler, Prostituierte

Harald Maack: Kruse, Obsthändler

Flavio Kiener: Ditters, Aufständischer

Komposition und Musik: Bernd Keul

Techn. Realisation: Kay Poppe

Regieassistenz: Leo Schenkel

Regie: Hans-Helge Ott

Redaktion: Ilka Bartels

Produktion: Radio Bremen und NDR 2024/Länge: ca. 53 Min

Weitere Informationen Hörspiel: "Altona 1919 - Sülte" Deutschland hat den Weltkrieg verloren, die Bevölkerung hungert. Friedrich-Wilhelm Kentners Aufgabe ist es, in Altona das Gesetz zu vertreten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Plattdeutsches aus MV | 08.12.2024 | 20:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele