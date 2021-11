Stand: 17.11.2021 13:28 Uhr Hörspiel: "Snee"

Hannes und Guste haben sich schon längst auseinandergelebt, einzig ihr strukturierter Tagesablauf und die gemeinsame Sorge um ihre kranke Tochter Elke geben ihrem Eheleben einen letzten Halt. Doch auch dieser droht auseinanderzubrechen, als sie eingeschneit werden. Abgeschnitten von der Aussenwelt, in absoluter Stille mit sich selbst und ihrem Gegenüber konfrontiert, beginnt die Familie, nicht nur nach Auswegen aus ihrem lebensbedrohlichen Zustand zu suchen, sondern seit langer Zeit wieder einmal miteinander zu reden.

Die Sendetermine Freitag, 07.01.2022, 18.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 07.01.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 09.01.2022, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 09.01.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 10.01.2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 12.01.2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Heinrich Schmidt-Barrien wurde 1902 in Uthlede geboren und starb 1996 in Lilienthal bei Bremen. Er war ein deutscher Schriftsteller und Hörspielsprecher. Nach einer kaufmännischen Ausbildung und einem kurzen Abstecher in den Buchhandel leitete er bis 1941 die Kulturabteilung in der Bremer Böttcherstrasse. Nach dem Krieg betätigte sich Schmidt-Barrien als freier Schriftsteller. Neben Hoch-und Niederdeutschen Werken schrieb er bis in die 90er Jahre zahlreiche Niederdeutsche Hörspiele.

Mitwirkende

Ivo Braak: Hannes

Ruth Bunkenburg: Guste

Ursula Dinkgräfe: Elke

Regie: Walter Bäumer

Erstsendung: 22.01.1968

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR.

Weitere Informationen Die Welt snackt Platt: Alles rund um das Thema Plattdeutsch Plattdeutsche Sendungen in Radio und Fernsehen im Überblick, das Wörterbuch oder aktuelle Norichten op Platt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Niederdeutsches Hörspiel | 10.01.2022 | 19:05 Uhr