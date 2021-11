Stand: 17.11.2021 16:53 Uhr Hörspiel: "Schuld is blots de Wiehnachtsboom"

Weihnachten, das bedeutet: Zeit der inneren Einkehr und Stunden der Harmonie im Kreise der geliebten Familie. Das ist auch der Grund, weshalb sich jedermann so auf diesen Höhepunkt des Jahres freut! Natürlich lässt sich auch Tante Gustava, wortkarg aber mächtig, diese wunderbare Gelegenheit nicht entgehen, die Kinder mal wieder nach Herzenslust zu terrorisieren.

Weil sie nun einmal die Erbtante ist, zeigt sich die Freude der Besuchten auch auf ganz besonders herzliche Weise. Ein pfiffiger Geselle, der sich extra für diese Gelegenheit in einen heiligmäßigen Kirchenmann verwandelt, setzt inmitten von Chaos, Verrat und weihnachtlicher Musik noch ganz besondere Akzente!

Ein Niederdeutsches Hörspiel von Frank Grupe.

Die Sendetermine Sonntag, 26.12.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 26.12.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 27.12.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 29.12.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Frank Grupe (geboren 1952) wuchs in Bremen auf. Mit 17 begann er die Schauspielerei und machte dann praktisch alles, was mit Theater zu tun hat - alles zwischen Straßentheater und stellvertretender Intendanz. Er spielt nach wie vor, inszeniert und schreibt Stücke und Hörspiele in Hoch- und Plattdeutsch. Bis 2018 war er Oberspielleiter des Ohnsorg Theaters in Hamburg.

Mitwirkende

Uwe Friedrichsen: Heinz Bertel

Ursula Hinrichs: Ilse Bertel

Gerd Hinrichs: Willi

Rolf Nagel: Friedo Langhans

Hilde Sicks: Tante Gustava

In weiteren Rollen: Volker Bogdan, Thomas Schiestl und Frank Grupe

Regie: Walter Arthur Krey

Erstsendung: 25.12.1984

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 29.12.2021 | 21:05 Uhr