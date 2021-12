Stand: 13.12.2021 13:25 Uhr Hörspiel: "Ottjen Alldag - Teil 4"

Ottjen Alldag ist für alteingesessene Bremer das, was Klein-Erna für Hamburg oder Tünnes und Schääl für Köln sind. Georg Droste erzählte Ottjens Entwicklung von der Geburt bis ins Erwachsenenalter. Heinrich Schmidt-Barrien machte für Radio Bremen daraus in den 1950er-Jahren eine 16-teilige Hörspielfolge.

In der vierten Folge "Eten un Drinken hai wi noog" verlässt Ottjen zum ersten Mal seine gewohnte Umgebung und folgt einer Einladung in die Ferne: Er reist ins /nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/kranich202_v-contentxl.jpgTeufelsmoor bei Bremen. Dort nimmt ihn eine gastfreundliche Familie auf, die in seinem weiteren Leben noch eine große Rolle spielen wird.

Hörspielreihe nach Georg Droste von Heinrich Schmidt-Barrien aus dem Jahr 1954, Neubearbeitung von Ilka Bartels aus dem Jahr 2008. Vierter Teil aus "Ottjen Alldag un sien Kaperstreiche"

Über den Autoren

Georg Droste (1866-1935) wurde dort geboren, wo seine Geschichten spielen: am Bremer Weserufer, direkt hinterm Osterdeich. Er machte eine Buchbinderlehre und erblindete plötzlich mit zwanzig Jahren, daher musste er Straßenhändler und Korbmacher werden. Aber mithilfe einer Blindenschreibmaschine begann er, Geschichten im heute praktisch ausgestorbenen Bremer Platt zu schreiben. Sein berühmtestes Werk ist die "Ottjen-Alldag"-Trilogie.

Mitwirkende

Erzähler: Ferdinand Zeissner

Ottjen als Kind: Uwe Remmers

Mutter Alldag: Ruth Bunkenburg

Früderk Heidkamp: Heinrich Kunst

Jachens-Mudder: Almuth Sandstede

Jachens-Grootvadder: Heinrich Schmidt-Barrien

Klaus-Hinnerk Heidkamp: Hans-Jürgen Ott

Straßenjunge: Helmut Lange

Musik: Volker Gwinner

Regie: Bernd Wiegmann

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR

Weitere Informationen Die Welt snackt Platt: Alles rund um das Thema Plattdeutsch Plattdeutsche Sendungen in Radio und Fernsehen im Überblick, das Wörterbuch oder aktuelle Norichten op Platt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 09.03.2022 | 21:05 Uhr