Hörspiel: "Alleen"

Allein sind hier fünf Menschen mit ihrem Problem und fünf Schauspieler mit "ihrem" Hörspiel. Aber es sind keine Monologe, sondern Dialoge mit Partnern, die nicht antworten können.

Sie sprechen mit dem eigenen Spiegelbild, am Grab des toten Feindes, mit der Katze oder dem Ehemann, dem vor Kummer die Sprache versagt. Fünf anrührende Begegnungen "im Vorbeigehen" mit Menschen auf verlorenem Posten.

Fünf niederdeutsche Kurzhörspiele von Ernst-Otto Schlöpke.

Die Sendetermine Freitag, 27.11.2020, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 29.11.2020, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 29.11.2020, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 30.11.2020, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 02.12.2020, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Ernst-Otto Schlöpke (geb. 1922 in Schleswig-Holstein) arbeitete in der pharmazeutischen Industrie und schrieb nebenher in plattdeutscher Sprache 50 Hörspiele und immer wieder "gereimtes Satirisches". Aus beruflichen Gründen ging er nach Bremen, wo er bis zu seinem Tode lebte. Er war verheiratet und hat zwei Kinder. EOS, wie er von seinen Freunden und Kollegen gern genannt wurde, starb am 11. Juni 2011 in Bremen.

Mitwirkende

Edda Loges - De Mudder

Rolf Nagel - De Rentner

Rolf Petersen - De Fründ

Ursula Hinrichs - De Oma

Wilfried Dziallas - Herrchen

Regie: Hans Helge Ott

Regieassistenz: Ilka Bartels

Technische Realisation: Dietmar Fuchs und Christian Alpen

Produktion: Radio Bremen und NDR 2005

Erstsendung: 21.02.2006

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Niederdeutsches Hörspiel | 27.11.2020 | 21:05 Uhr