Sendedatum: 14.05.2021 21:05 Uhr Hörspiel: "Nachtzug"

In einem Schlafwagenabteil findet eine Frau die Leiche eines Mannes, während im Zugrestaurant zwei andere Männer namens Ahrens und Behrens miteinander ins Gespräch kommen. Sie haben beide - der eine in Norddeutschland, der andere im Süden - das gleiche Schicksal erlitten: Von einem Tag auf den anderen wurden sie entlassen.

Ganz allmählich enthüllt sich, dass Ahrens, Behrens und der Mann im Schlafwagen eine gemeinsame Geschichte haben, die in dieser Nacht und in diesem Zug mit einem Mord endet.

Über den Autor

Erich R. Andersen (geb. 1937) in Westerland, war sechs Jahre lang Seemann und als Elektronik-Ingenieur für viele Jahre Entwicklungsleiter in der Industrie, seit 1996 in Pension. Er schreibt neben hochdeutscher Lyrik und Sachprosa auch für das plattdeutsche Theater und seit 1986 niederdeutsche Hörspiele für Radio Bremen und den NDR. In Bad Bevensen wurde ihm für seine Hörspielarbeit der Hans-Henning-Holm-Preis 2002 verliehen.

Die Sendetermine Sonntag, 16.05.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Freitag, 14.05.2021, 18.05 Uhr, NDRplus

Freitag, 14.05.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Montag, 17.05.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 19.05.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Mitwirkende

Chef: Wilfried Dziallas

Behrens: Rolf Nagel

Bedienung: Marion Breckwoldt

Frau: Angelika Draak-Wedekind

Schaffner: Thomas Kylau

Ahrens: Edgar Bessen

Regie: Hans-Helge Ott

Produktion Radio Bremen und NDR, 1995

Weitere Informationen Die Welt snackt Platt: Alles rund um das Thema Plattdeutsch Plattdeutsche Sendungen in Radio und Fernsehen im Überblick, das Wörterbuch oder aktuelle Norichten op Platt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Niederdeutsches Hörspiel | 14.05.2021 | 21:05 Uhr