Stand: 15.08.2024 11:53 Uhr Hörspiel: "Ick kenn di nich"

Fast 50 Jahre sind sie nun schon verheiratet: Hanna und Theo. Sie waren immer füreinander da, in guten wie in schlechten Zeiten. Und jetzt ist Hanna immer noch für Theo da, jeden einzelnen Tag. Aber Theo ist fort, in der Vergangenheit, in der Demenz.

Er kennt sie nun nicht mehr - und sie kennt ihn nicht mehr. "Siet dree Johrn weet he nich mehr, wo he is. Siet dree Weeken kennt he nums mehr. Siet dree Daag is he woller een lüttjen Jung."

Das aktuelle Hörspiel in der ARD Audiothek

Sendetermine Freitag, 11. Oktober, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 11. Oktober, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 13. Oktober, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 13. Oktober, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 14. Oktober, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 16. Oktober, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über die Autorin

Helga Bürster, geboren 1961, studierte Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft und Geschichte und lebt als Schriftstellerin in der Wildeshauser Geest. Sie schreibt hoch- und niederdeutsch in verschiedenen Genres, u.a. Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele. Im Herbst 2023 erschien ihr jüngster Roman "Als wir an Wunder glaubten" im Insel Verlag.

Mitwirkende

Uwe Friedrichsen: Theo

Elfie Schrodt: Hanna

Till Huster: Theo (jung)

Sandra Keck: Hanna (jung)

Birte Kretschmer: Ute

Franziska Rarey: Ute (jung)

Wilfried Dziallas: Dieter

Beate Kiupel: Marion

Oskar Ketelhut: Gerd

Regie: Frank Grupe

Produktion: Radio Bremen und NDR 2012

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Plattdeutsches aus MV | 13.10.2024 | 20:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele