Hörspiel: "Havanna, Havanna, Zigarren, Zigarren"

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Ottensen, einem Stadtteil von Altona, einfache und oft arme Leute. Zu den Ärmsten unter ihnen gehörten die Zigarrenmacher.

Hermann Otto erlebte diese Zeit als Kind noch selbst und erinnerte sich gut an den Gesang der Zigarrenmacher bei der Arbeit. Vor dem Hörer breitet sich ein goldüberglänztes Panorama jener Tage aus, heiter, nachdenklich und sehr vergnüglich zu hören.

Sendetermine Freitag, 27. September, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 27. September, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 29. September, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 29. September, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 30. September, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 2. Oktober, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Hermann Otto wurde 1911 in Hamburg geboren. Als er sich eine Lehrstelle suchen musste, herrschte Not und Arbeitslosigkeit in Deutschland. Otto hatte Glück, dass er Schlachter werden konnte. Sein Herz gehörte der Literatur und dem Theater, er schrieb Stücke und Prosa - aber auch in seinem ungeliebten Brotberuf war er erfolgreich. Erst mit über 60 begann er, Hörspiele zu schreiben und wurde einer der produktivsten Autoren des Niederdeutschen Hörspiels.

Mitwirkende

Jochen Schenck: Erzähler

Wilfried Dziallas: Hein

Ursula Hinrichs: Guschen

Jasper Vogt: Kröger

Rolf Petersen: Jan

Frank Grupe: Willi

Ingrid Waldau: Frieda

Klaus Nowicki: Walter

Gesine Reichstein: Nachbarin

Musik: Rudolf Schmücker

Regie: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen und NDR 2002

