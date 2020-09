Stand: 15.09.2020 13:17 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Hörspiel: "Barlach"

Im Seitenschiff des Doms zu Güstrow befindet sich die Bronze-Skulptur "Der Schwebende" von Ernst Barlach. Der alternde Bildhauer und Schriftsteller, dessen Atelier ganz in der Nähe des Doms im Zentrum der mecklenburgischen Kleinstadt liegt, sucht das stille Gespräch mit seiner Figur, die er einst als Auftragsarbeit zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs geschaffen hat.

Inzwischen haben sich die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert. Es gibt viele mächtige Menschen, denen Barlachs Kunst als entartet gilt. Aber dessen Hoffnung, vom "Schwebenden" Hilfe in seiner Bedrängnis zu erhalten, wird enttäuscht.

Die Sendetermine Freitag, 13.11.2020, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 15.11.2020, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Sonntag, 15.11.2020, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 16.11.2020, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 18.11.2020, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Hermann Otto wurde 1911 in Hamburg geboren. Als er sich eine Lehrstelle suchen musste, herrschte Not und Arbeitslosigkeit in Deutschland. Otto hatte Glück, dass er Schlachter werden konnte. Sein Herz gehörte der Literatur und dem Theater, er schrieb Stücke und Prosa - aber auch in seinem ungeliebten Brotberuf war er erfolgreich. Erst mit über sechzig begann er, Hörspiele zu schreiben und wurde einer der produktivsten Autoren des Niederdeutschen Hörspiels.

Mitwirkende

Wolfgang Schenck: Barlach

Claus Boysen: Engel

Technische Realisation: Ingrid Beckmann und Heike Lexau

Regieassistenz: Lydia Hebbelmann

Redaktion und Regie: Hans-Helge Ott

Erstsendung: 03.11.2001

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR

Weitere Informationen Die Welt snackt Platt Alles rund um das Thema Plattdeutsch bei NDR.de: plattdeutsche Sendungen in Radio und Fernsehen im Überblick, das Wörterbuch oder aktuelle Nachrichten. Alles auf einem Blick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Niederdeutsches Hörspiel | 13.11.2020 | 21:05 Uhr