De Woch up Platt in MV: Niejohrskinner un Föddergeller Stand: 03.01.2025 13:57 Uhr De iersten Kinner von’t niege Johr un 4,3 Millionen Euro för Moorschutz: De Nårichten ut Meckelbörg-Vörpommern von den'n 23. Dezember bet tau'm 3. Januor 2025 up Platt.

Mäkelborg-Vörpommern ward 35

Fru Ministerpräsident Manuela Schwesig hett de Minschen in’t niege Johr dortau upraupen, tausåmentauhollen un sik dor, wo dat geiht, wiederhen tau engagieren. 2025 steiht för Mäkelborg-Vörpommern as Bunnesland de 35. Gebuurtsdach an. Fieert warden sall de mit een MV-Dach in‘n Junimånd, de denn dree Dåch‘ duert, hett de Regierungschefin ankünnicht.

Industrie in Mäkelborg-Vörpommern mit Upwind

De Industrie in Mäkelborg-Vörpommern hett 2024 bi den’n Ümsatz ornlich plus måkt. So as dat Statistische Lannesamt secht, hebben de Ünnernähmen von dat so nöömt „verarbeitende Gewerbe“ von Januar- bet Oktobermånd een‘ Ümsatz von 16,9 Milliarden Euro måkt. Dat is een Plus von prick un wiss 15 Perzent. De Exporte sünd sogor üm mihr as 36 Perzent anstägen, heet dat.

Föddergeller för Moorschutz bi Malchin

För dat Projekt „MOOReturn“ bi Malchin gifft de Bunnesregierung 4,3 Millionen Euro as Föddergeller frie.Dat Modellprojekt sall noch in dissen Månd anfangen. Dorbi warden twee Såken tausåmenbröcht: De Weddervernässung von grote Moorflœch mit den’n Anbu von so nömt verschieden Rohrplanten, as Schilf. Da allens passiert up een Flach, dat so üm un bi 200 Hektar grot is.

Dat Johr 2024 wier dull warm

Siet dat de Upteiknungen von’t Wäder ut dat Johr 1881 gifft, is noch nie nich een Johr so warm west as 2024, secht de Düütsche Wäderdeinst in Mäkelborg-Vörpommern. De Johresdörchschnittstemperatur leech bi 10,9 Gråd Celsius. Dat sünd 2,7 Gråd mihr as in‘n langjöhrigen Dörchschnitt von de Johren 1961 bet 1990. Ok bunneswiet is dat Johr 2024 so warm west as noch nienich.

Niejohrskinner in Mäkelborg-Vörpommern

De iersten Kinner von’t niege Johr sünd ünner annern in Rostock un Griepswold geburen.In dat Südstadt-Klinikum Rostock keem eene Diern mit den’n Nåm’ Mia kort vör Klock 2 up de Welt. Gaut een Stunn’ låter keek een lütt Jung mit den’n Nåm’ Leano in de Unimedizin Griepswold in dat Licht von de Welt.

Bunnesdachswåhl: Korte Tiet för Breifwåhl

De Lanneswåhlbœbelste von Mäkelborg-Vörpommern, Christian Boden, hett up de körteren Fristen för de Breifwåhl för de tokåmen Bunnesdachswåhl henwiest. Boden secht, dat de Ünnerlagen ierst Anfang Februår rutschickt warden. Dat heet, de Minschen kriegen de Stimmzeddels ierst in de Winterferien. De Zeddel möten an låtesten as’ geiht an’n den’n Wåhldach Klock 6 an’n Åbend bi de taustännig Gemeind‘ ingåhn.

