De Woch up Platt in MV: Landwirtschaft, Lohn un See-Adler-Poore Stand: 31.03.2025 10:32 Uhr De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 31. März bet tau denn 06. April 2025.

von Susanne Bliemel

Buernverband föddert Ünnerstüttung för Landwirte

De Buernverband in’t Land föddert von de taukåmen Bunnesregierung mihr Ünnerstüttung för de Landwirtschaft. Buernpräsident Karsten Trunk hett up denn Buerndach in Linstow dortau upraupen, de Buern mihr Last aftaunähmen. Hei hett de högern Priese för Energie un Dünger anspråken, wecke för’n Upschwung in de Betriebskosten för Landwirte sorgen.

Ünnernähmen seihn 15 Euro Minnestlohn kritisch

Ein Minnestlohn von 15 Euro bringt Gefohr för väle Arbeitsplätze. Dorvon geiht de Vereinigung von de Ünnernähmerverbänn’ Mäkelborg-Vörpommern ut. Ein allgemein gellen Minnestlohn von 15 Euro per Gesetz künn ein Lohn-Pries-Küsel bringen, de’n denn nich mihr kontrullieren künn, hett Arbeitgäwerpräsident Lars Schwarz rutersträken. Gråd Branschen, wo nu all väl Lohn betåhlt ward, harrn all grote Sorgen.

Grundschäuler sallen upkloort warden œwer Antisemitismus

Schaulkinner in Mäkelborg-Vörpommern sallen sik tiediger mit de Themen Antisemitismus un Natschonålsozialismus befåten. Dat Billungsministerium hett dortau nu ’n Materiål von 80 Sieden rutgäwen mit väle Bispäle, Texte, Henwiese un Arbeitsblädder. De ierste Uplåch von 1200 Stück geiht an jedein Grundschaul un Schaulen mit Orientierungsstufe in MV.

Hansa-Fan randaliert un möt nu mit Entlåtung ut de Polizei räken

De Polizist, de bi de Randåle von Hansa-Rostock-Fans bi dat Späl in de drüdde Liga in Aachen dorbi west sien sall, möt nu dormit räken, dat hei ut denn Deinst bi de Polizei rutflücht. Dat hett Binnenminister Pegel ankünnigt. Hei hett åwer ok ünnersträken, dat’n natüürlich ierst de Ermittlungen von de Staatsanwaltschaft aftäuwen möt. Nå NDR-Informatschonen wier de Polizist Streifenführer in Schwerin.

See-Adlers in MV bräuden wedder

De See-Adlers in M-V bräuden wedder. De iersten Poore haren all in de Midd von denn Februor anfungen mit Bräuden, heit dat von de Ornitologischen Arbeitsgeimeinschaft Seeadlerschutz. Aktuell gifft dat 480 dokumentierte See-Adler-Reviere in’t Land. In’t verläden Johr würen 388 Jung-Vågels registriert.

