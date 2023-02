Stand: 21.12.2022 07:35 Uhr De Nordfriesin Kristin Buchholtz coacht op Platt von Lornz Lorenzen

Wo bliev ik bi all de Arbeit? Wo veele Rullen speel ik? Ünner Kollegen? Tohuus in de Familie? In de Sellschaap? Dat sünd Frogen op de Business-Coachin Kristin Buchholtz mit ehr Kunnen Antwurten söcht.

Wenn de Tieden stürmisch sind, jüst ok dat Beroopsleven, denn is dat goot een to hebben, mit de en snacken kann. So en as Kristin Buchholtz ut Nordfriesland. Se is Business-Coachin, zertifizeert vun de Industrie- und Handelskammer.

De Ruum is hell un fründli, de Wände sind plastert mit Urkunnen un Diplome. Coachin Kristin Buchholtz steiht an'n Flipchart. Tosamen mit ehre Kundin Hella is se dorbi un klamüüstern ut, woher de Stress kummt un de Druck, wat de junge Fru, Angestellte un Modder, tosetten deit. So verklaart Hella:

"Man makt un makt un makt, und man dreiht sik as een Hamsterrad. Un ik will eenfach lehrn, Mensch wat kann ik anners maken, dormit ik ok mal wedder Tied för mi heff. Ohn en slechtet Geweten to hebben. Management för mi sülvst."

Denn fehl ik je noch!

Dat Management för sik sülvst övernehmen, dorbi will Kristin Buchholtz ehre Kundin ünnerstütten. Wichtig is dorbi erstmal, klaar to kriegen, welke un wo veele Rullen Hella överhaupt in ehren Alldag speelt:

De Coachin haakt in düssen Dialog, wat nu kummt, immer wedder na. Dorbi wart immer klarer, dat Hella düchtig veel op ehe Schullern to böhren hett:

"Wer is Hella alles?" Hella: "As allerestes bin ik Modder!" Coachin: "OK!" "Denn bin ik Angestellte…, Huusfruu, Gärtnerin, Ehefru bin ik ook, natürli. Un Husmeister bin ik ok." Coachin: "OK, bist du ok Dochter?" "Jo, bin ik ok." Coachin: "Kann je mal sien, dat se Plege bruken!" Hella: "Denn bin ik ok noch Fründin, un bi uns ganz stark Nachbarin, de Rull heff ik ok noch." Coachin: "Op Dörp is de Rull noch gut vertreden." Hella: "Jo, op Dörp is de Nachbarin Hölper för alles."

Süster is se ok noch, fallt Hella denn spontan noch in. Un wokeen mittellt hett. Dat weern all mal ganz fix neegen verschedene Rullen, wat se Dag för Dag to bewältigen hett. Un je länger se nadenkt, kaamt noch mehr Rullen dorto.

Hella: "Dat warrt ganz schön veel!" Coachin: "Jo, un dat is een vörher gor nich so bewusst, oder? Wenn man jetztmal so kieken deit, wieveel du egentli maken deist. Vielleicht nich jedeen Dag, man över de Dage plus de Arbeitsstunden. Ganz schön veel. Oder?" Hella: "Ja, dat is een ganze Masse, wenn man dat jetzt vör Ogen sehn deit, warrt een dat anners bewusst!"

Stärkenanker finnen!

Kristin Buchholz steiht immer noch an de Flipchart, wo se mit'n dicken Stift Rull för Rull opschrifft, man se will den Schriever noch nich vun't Papeer nehmen. Jichenswat fehlt bi´t Optellen, meent Kristin Buchholtz, wat opmerksom tohöört un denn de entscheedend Impuls gifft:

"Wat woorst du seggen, wat dor noch nich so opducken deit?" Hella, na een lange Pause: "IK! - Ja, denn fehl ik noch." Coachin: "Un dat is je egentli de Hauptperson, ohne di wöör dat je allens gor nich möglich sien, oder?"

Niegen Kurs afsteken

Kristin Buchholz hölpt Hella dorbi en niegen "Stärkeanker" to finnen, dormit meent se Gedanken wat ehr Knööf gevt, wenn de Wogen vun't Leven mal wedder hoog slaan. Woran en sik fastholen kann. De 39-johrige Nordfriesin beraat enkelte Personen, Gruppen, lütte un grote Firmen. Se is op'n Buurnhoff groot woorn. Se lehrte Verwaltungsfachwirtin, arbeidt op Standesamt, worr Führungskraft bi een grote Behöörde, heiraat, warrt Modder, makte sik nu sülvstännig un erfüllt sik dormit en Droom:

"Dat goode an düsse Arbeit is, dat de so individuell is und jedeen hett je sien egen Geschicht. Vun Modder över Vadder, vun Mann to Fru, vun Angestellte to Führungskraft".

So nöömte Kristin Buchholz ehre lütte Een-Fru-Firma in Ahrenviöl ankercoach.de un de Titel speelt dorop an, dat se Lüüd en geschützten Haven anbeeden much, wo de Lüüd sik verhalen un'n niegen Kurs afsteken köönt.

"Ganz wichtig is för mi, dat Sülvstwertgeföhl to stärken, dat man de egenen Stärken bewusst sieht. Ganz vele Lüüt lopen dörch de Gegend un weten gor nich, wat in se steken deit. Un dat haal ik hier mit se ruut. Dat se erhabenen Hauptes rutgahn köönt. Also de Fokus op dat Guude leggen. Wi Menschen neigen je immer dorto to seggen - dat löppt allens slecht, dat kann ik nich. Un ik bin egens dorför dor üm to seggen: Mensch, du büst so eenzigoordig."

So eenzigoordig as ehr Kundin Hella, de na düsse Beratungsstünn wedder in ehren Alldag mit de veelen verscheden Rullen torüüch kehrt, man nu sülvstbewusster.

