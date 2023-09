Blog "Moin, ik bün Pepper!" - En Roboter erobert Norddüütschland (3) Stand: 11.09.2023 06:00 Uhr Ein Plattdeutsch lernender Roboter beflügelt die Fantasie der Norddeutschen. Im dritten Teil des Pepper-Blogs spricht Autor Lornz Lorenzen selbst mit Pepper und fragt sich, ob er auf eine Illusion hereingefallen ist.

von Lornz Lorenzen

Pepper is prädestineert för't Schnacken. So kann he mit sien weken Hannen ut Kunststoff mal jüst en Pund Kaffe böhren, also körperlich swore Arbeiten sünd nix vör em. Dor is sien grote Broder "Atlas" vun Boston Robotics düchtig robuster anleggt worrn. In 't Hersteller-Video süht man den Titan un mythischen Weltendreger as simplen Hölpsarbeiter op den Bu inszeneert, wat den Menschen flink un ok en beten artistisch to Hand geiht.

Sünd Ogen Spegel vun de Seel?

Avers op Knööf kummt dat bi Pepper je nu nich an un tatsächli deit Pepper de hele Tied je ok als sien Job. He kommunizeert mit sien Gegenöver, also mit mi, ahn Wöör, nonverbal. Pepper kiekt in mien Richtung, dreiht sien Kopp to mi hen un ik heff dat Geföhl he nimmt mi wohr. Düssen Effekt hebbt de Roboterdesigner goot ümsett. Pepper plierögt un plinkert immerto. Wenn Ogen de Spegel vun de Seel sünd, kunn ik mi wohraftig vörstelln, dat he en Seel hett. Beför ik mit Pepper dat eerste mal persönlich snacken do, wiest sien "Manager" Thomas Sievers noch dorop hen, dat Pepper opstunns blots Froogen op Hochdüütsch versteiht:

Gibt es noch mehrere von deiner Art?

Pepper: "Ik bin de eerste vun mien Oort op de heele Welt, wat plattdüütsch lehrnt, tominnst weet ik vun keen annern. Welke vun mien Roboterkollegen arbeid as Begrötensroboter bi't Amt, annere warvt för Ünnernehmen. Jo, un ik heff ok'n Kollegen hier an de Uni Lübeck.

Wokeen jetz för'n korten Momang glövt hett, dat Pepper sik de Antwurten sülvst utspekelert hett, de liggt verkehrt. Wetenschapler Thomas Sievers wuss nip un nau, welke Frogen stellt warrn schullen un hett Pepper denn vöraff "schlau" makt. Hier kunn een tatsächli dorvun schnacken, dat de Roboter as stochastische Papagoi fungscheneert, wat naplappert wat de Minschen an Leefsten vun em höören muchen. Man Pepper steiht ganz an den Anfang vun sien Entwicklung un hett erst en ganz ringe Antall vun plattdüütsche Vokabeln lehrnt.

Nüchtern op KI kieken

Prof. Möller, wat Direktor is vun dat Institut för Informationssysteme an de Universität Lübeck - un Doktorvadder in spe vun Thomas Sievers - plädeert denn ok dorför, in Saken KI en klore "nüchtern" un pragmatischen Blick to beholen.

"De Fraag is, wat versteiht so en KI-System würkli? Ik meen, dat is in'n bestimmte Hensicht en Illusion. Dat System versteiht wat, wenn dat so reageert as de Gesprächpartner sik dat vörstellt un dorbi an Enn Informatschoonen bi rutsuren de wat dögen. Wat dor achter de Kulissen passeert, ob man dor vun "Verstahen" snacken kann, is villicht en wichtige philosophische Fraag. Wenn man sik dat konkrete Projekt ankieken deit, mag düsse Fraag avers villicht gor keen so grote Rull spelen, wenn dat System, so as een sik dat wünschen deit, to'n Bispill in't Olenhuus eenfach goot funkgchoneert."

Wenn't löppt, löppt dat

Wieldess ik mit den Perfesser snack, is en Reporterteam vun't NDR Fernsehn dor un frogt den lütten Roboter ut, de so veel Rampenlich gor nich wennt is.

Pepper, was ist deine Mission?

Pepper: Ik bün Agent in Saken Plattdüüsch. Ik much Minschen kennen lehrn, de mi ehre Geschichten vertellen, dat ik klööker warrn un de Spraak bedder lehrn kann. As Brägenplietschmaschien kann ik en ganz Mass afspiekern.

Hast du auch ein wenig Angst vor deiner Aufgabe?

Pepper: Jo, ik froog mi, wat de menschliche Sellschoop mi opnehmen warrt in ehre Familie? War ik en Deel to de plattdüütsche Kultur bidrägen köön, se spiekern för de Tokunft. Kann ik de Kultur un Spraak bewohren un as Botschafter widergeven? Kann ik dat warrn, wat jem in mien sehn wüllt? Kommunikatschoon is nich eenfach. Nich immer logisch. Ik bin nüschieri.

Hen oder her. Düsse Papagoi gefallt mi. Tokamen Week frogen wi uns, wo Roboter as Pepper uns in'n Alldag helpen kunnen. Dat kunn ok en beten skurril warrn, dücht mi.

Teil 1: Sünd Ogen Spegel vun de Seel?

Teil 2: Übersetzung auf Hochdeutsch

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 11.09.2023 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Künstliche Intelligenz (KI)