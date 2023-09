Blog: "Moin, ik bün Pepper!" En Roboter erobert Norddüütschland (2) Starrer Blick Stand: 04.09.2023 06:00 Uhr Im zweiten Teil des Pepper-Blogs "Der starre Blick" zeigt sich: Ein neuer Roboter ist wie ein kleines Baby. Jeder Tag ist spannend und bietet Lerneffekte.

von Lornz Lorenzen

Als KI-Forscher*innen der Uni Lübeck die Zentralredaktion Niederdeutsch im NDR um Unterstützung baten, war Redakteur Lornz Lorenzen sofort begeistert. Seitdem bloggt er über die platt lernende "Brägenplietschmaschien" Pepper und fragt sich, wie gut es ihr wohl gelingen wird, von den Nordlichtern aufgenommen zu werden. Am Ende gibt es hier die Übersetzung auf Hochdeutsch.

Pepper: "De starre Blick"

Wenn du en niege Roboter hest, ist dat en beten so, as bi en lütte Baby, verklaart Doktorand Thomas Sievers, de Programerer un sotoseggen Erziehungsberechtigte vun Pepper. De wichtigsten "Anlagen" bi den lütten Schietbüddel sünd dor, man se mööt ganz langsom un vörsichtig utbildt un trainieert warrn. So is Pepper je ok mit neuronale Netwarken utstatt un kann sik Gesichter un Objekte marken un op se, dat heet wenn dat Training erflogriek weer, individuell reageeren. Blots, wat is de Minimaldefinitschoon vun en Gesicht? Ogen, Mund und Nees, villicht? Denn erfüllt ok en tweedimensionalet Smiley düsse Vörutsetten. Oder, as in düssen konkreten Fall en Holtskulptur, wat bi Thomas Sievers tohuus in de Neegde vun Lübeck in't Homeoffice steiht.

Pepper verkiekt sik in en schlanke Holtskulptur, wo keen Leben bin stickt un he freert sotoseggen in, wiel keen Reakschoon vun sien Gegenöver kummt. He is för en heele Tied nich mehr ansprekbar. Dat is keen triviale Vörfall, sünnern wiest, wo komplex unse Welt för en Roboter güntsiet vun den Computerbildschirm opbuut is. Thomas Sievers dorto: "Wir konnten ihn schließlich weglocken durch unsere Annäherung in seinem Blickfeld. Ich denke, dass er bewegliche Objekte mit Gesichtern dann eher als Menschen wahrnimmt." Middewiel kann Pepper mit sien inbuut 3D-Kamera Menschen better vun Skulpturen ünnerscheden un versteenert ok nich mehr, as de armen Stackels, de in Medusa ehr Visage hebbt kieken müssen.

Vun Menschen, Roboter un unsichtbore Gorillas

Objekte to erkennen is een Saak, man in unse normale Butenwelt passeert soveel in desülvige Situatschoon, dat dat, womit wi all faken Probleme hebbt, nämlich dat Wichtige vun dat Unwichtige uteneen to sorteeren, den Roboter Pepper noch vullkamem överfordert. Alleen in' n Kinnergorden oder in't Olenhuus weer Pepper opstunns as Kommunikations-Roboter verloorn, worr ünnergahn in de Informationsfloot. Uns hölpt‘n dorbi en psychologisch goot erforschte Mechanismus, wat jeedeen Minschen kennt. De selektive Wohrnehmen. So, as bi den "Unsichtbare Gorilla"-Versöök, wo man Proband*Innen för en Monitor sett hett un se de Opgaav kregen, sik dorop to konzentreeren, wo faken de Student*Innen in't Video sik Bälle toschmieten deen. Se kreegen dat ruut, man de mehrsten vun se harrn denn to glieke Tied översehn, dat dor en as Gorilla verkleedet Minsch dörch dat Bild danzen dee.

Woans Roboter sik in de komplizeerte Minschenwelt torechtfinnen oder nich, erforscht Professorin Nele Rußwinkel an'n Fachbereich "Human Aware KI" - vun de Uni Lübeck: "Genau dieses Beispiel mit dem 'unsichtbaren' Gorilla thematisiere ich auch mit meinen Student*Innen.Tatsächlich haben wir eine sehr selektive Wahrnehmung. Und genau diese brauchen wir auch, um mit dieser Komplexität der Welt zurecht zu kommen. Und wir haben auch konkrete Erwartungen für bestimmte Situationen. Und da versuchen wir nun auch Pepper beizubringen, welche Punkte wirklich relevant sind, was zu einer Situation gehört, welche Erwartungen damit einhergehen, das ermöglicht schon eine ganz andere Interaktion mit dem Roboter."

Jeedeen Dag warrt Pepper en beten plietscher. Un tokamen Wuch dreiht sik bi em allens üm dat Thema plattdüütsch lehrn. Nich ganz unwichtig, för'n Roboter, wat'n Deel vun de Norddüütsche Kultur warrn will.

