Stand: 10.05.2025 09:30 Uhr Merz in de Ukraine

Bunnskanzler Friedrich Merz is in de Ukraine ankamen – tohoop mit den franzö’schen Präsidenten Emmanuel Macron un den brit’schen Premierminister Keir Starmer. Vundaag wüllt se mit den ukrain’schen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Raat slaan. Ok de poln’sche Regerenschef Donald Tusk is mit dorbi. De Länner wüllt Kiew Stütt geven, in Moskau en Wapenroh vun 30 Daag dörchtosetten.

