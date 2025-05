Stand: 10.05.2025 09:30 Uhr Havengebortsdag

Dütt Wekenenn is wedder bannig wat los in Hamborg. Ok vundagg – an’n tweten Dag vun’n Havengebortsdag – rekent se wedder mit Hunnertdusende an de Elv. De Lüüd köönt sik vele Scheep ankieken un dat gifft ok wedder en Sleperballett. Mag wenn, dat dat bavento en grote Opstiegsparty geven warrt: wenn de HSV an’n Avend to Huus gegen den SSV Ulm winnen deit. De Polizei hett sik praat maakt för en lange Kiez-Nacht. För morgen is noch en grote Demo anmellt – för en Verbottsverfohren gegen de AfD.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch