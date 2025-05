Stand: 10.05.2025 09:30 Uhr HVV pünktlicher

Vun’n HVV gifft dat gode Narichten: De Fohrtüüg in’n Hamborger Verkehrsverbund sind pünktlicher. Dat wiest en Senaatsantwoort op en CDU-Anfraag. In’t eerste Quartaal sünd 98 Perzent vun de Töög pünktlich west. An toverlässigsten sünd wedder mal die U-Bahnen. De pünktlichste S-Bahnlinje is de S2 na Bardörp. Bi de Bussen, dor kömen alleen in’t eerste Quartaal över 100-dusend to laat.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch