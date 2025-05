Stand: 10.05.2025 09:30 Uhr Messstick an’n Hamborger Barg

Op’n Hamborger Barg an de Reeperbahn is hüüt in de Fröh en Mann swoor to Schaden kamen – he is mit en Mess daalstaken worrn. Wat de Füerwehr seggt, is de bummelig 30-Johr ole Mann in en Krankenhuus kamen. De Däter is op de Flucht. Wat dorachter steken deit, is noch nich kloor. De Kriminaalpolizei ünnersöcht de Saak nu.

