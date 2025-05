Stand: 10.05.2025 09:30 Uhr Strengere Grenzkontrollen

An de düütschen Butengrenzen, dor warrt woll meist all Lüüd, de Asyl- un Schuul söcken doot, torüchtschickt. Utnahmen sünd: Swangere, Kranke un Minnerjöhrige, de alleen sünd. Dat hebbt de Chefs vun de Warkschop vun de Polizei un de Düütsche Polizeiwarkschop de „Bild“ seggt. Se menen, dat geev en Anwiesen vun CSU-Bunnsbinnenminister Alexander Dobrindt, an de se sik holen mööt. Dat is anners, as dat wat CDU-Kanzler Friedrich Merz künnig maakt harr: Grenzkontrollen as bi de EM. Man dormals, dor weren keen Minschen torüchschickt worrn, de Asyl söcht harrn. Fachlüüd meent, dat weer ok gegen EU-Recht.

