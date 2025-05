Stand: 10.05.2025 09:30 Uhr Margot Friedländer is storven

Margot Friedländer, de dat Holocaust överleevt harr, de is güstern in’t Öller vun 103 Johr in Berlin storven. En Dag na de Fierlichkeit to 80 Johr Befreen. Ehr Leven harr se bet toletzt dorför insett, över de Verbreken vun de Nazis optokloren. Friedländer schull güstern vun‘n Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier dat Grote Bunnverdeenstkrüüz kriegen. Steinmeier hett as vele annere Politikerschen un Politiker Andeel nahmen: Friedländer harr Düütschland Versöhnen schenkt – liekers all dat, wat de Düütschen ehr andaan harrn, so de SPD-Politiker.

