Stand: 09.05.2025 09:30 Uhr Gratulatschonen ut’e ganze Welt för ne’en Paapst

Den ne’en Paapst Leo XIV. hebbt Lüüd ut‘e ganze Welt to siene Wahl graleert. Bunnskanzler Friedrich Merz ünnerstreek, in Düütschland keken de Minschen mit Toversicht un positiv Verwachten op de Amtstiet. US-Präsident Donald Trump snack bi de Saak vun en Freid un en grote Ehr för de USA. Leo XIV. kummt ut Chicago. Un de Hamborger Erzbsichop Stefan Heße sä, he glööv, dat Leo XIV. in de Footstappen vun Paapst Franziskus pedden un de Kark wieder in’e Tokumst rin föhren warr.

