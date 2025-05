Stand: 09.05.2025 09:30 Uhr Merz un Trump hebbt mit’nanner telefoneert

Twee Daag nadem he in sien Amt losleggt hett, hett Bunnskanzler Friedrich Merz güstern ok mit US-Präsident Donald Trump an’t Telefon snackt. So as de Bunnsregeren dat seggen deit, wullen beide de Kabbeleen in’n Hannel gau vun’n Disch kriegen. Bavento wullen se tohooparbeiden, dormit de Krieg in’e Ukrain en Enn fünn. Merz un Trump harrn woll dörtig Minuten lang an’t Telefon mit’nanner snackt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch