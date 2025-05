Stand: 09.05.2025 09:30 Uhr Polizeiinsatz in Jenfeld

De Hamborger Polizei geiht de Saak nu op’n Grund, nadem in Jenfeld schaten worrn is. An’n Avend harrn sik an’n Öjendörper Damm welk Mannslüüd streden hatt. Un dorbi is ok schaten worrn, wo en Keerl op Leven un Doot swoor wat bi to Schaden kamen is. Em müssen se achterran ok nootopereren. En anner Keerl hett bi de ganze Saak en Platzwunn an’n Kopp bi afkregen. De Polizei is mit en ganze Reeg wat an Beamten togangen ween. Dorbi harrn se dree verdächtig Lüüd bi fastnahmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch