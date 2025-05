Stand: 09.05.2025 09:30 Uhr Finkwarder: Füer na Verpuffen in Eenfamiljenhuus

Op Finkwarder hett dat hüüt fröh in en Eenfamiljenhuus an’n Neßdiek anfungen to brennen. So as de Füerwehr dat seggen deit, harr dat dor vöraf en Verpuffen geven. Een Minsch is dorbi to Schaden kamen. Wegen den ganzen Rook, de sik dorbi billt hett, seggt de Füerwehr schullen de Anwahners op Finkwarder un Delen vun Francop jümehr Finster un Dören dichtlaten. Noch is de Füerwehr dor bi de ganze Saak wat bi togangen.

