Football: Masse Geld för FC St. Pauli

30 Millionen Euro wullen se tohoopkriegen un dat hebbt se meist ok henkregen. De FC St. Pauli hett mit siene Genootschop knapp 29,2 Millionen Euro in’e Kass rinkregen. Mehr as 22.000 Liddmaten hebbt an de ganze Saak an deelnahmen. Un mit dat Geld warrt denn 15 Millionen Euro aflööst, de se för dat Stadion an’t Millerndoor utlehnt harrn un ok Schullen ut’e Corona-Tiet warrt mit dat Geld trüchbetahlt.

