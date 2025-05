Stand: 08.05.2025 09:30 Uhr Denken an Kriegsenn

Dat is akkraat 80 Johr her, dor hett de Twete Weltkrieg sien Enn funnen. Un Düütschland besinnt sik dorop. Hier in Hamborg fangt de zentrale Gedenkveranstalten op den Ohlsdörper Freedhoff an. Dor warrt sünnerlich de brit'schen Suldaten ehrt, de vör 80 Johr Hamborg un den Noorden in Düütschland besett hebbt. Se hebbt dusende vun Minschen ut Arbeitslagers, Kunzentratschoonslagers un Gefängnissen befreet.

