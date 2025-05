Stand: 08.05.2025 09:30 Uhr Kritteln an'n Havengeburtsdag

De Countdown löppt. Morgen geiht wedder de Hamborger Havengeburtsdag los. Kort tovör is ok wedder de Naturschulbund NABU an't Kritteln. Siet Johrn klaagt he över de slechte Luft un will innovative Krüüzfohrtscheep mit schoonlich Afgastechnik na Hamborg inladen. Un statt dat Füerwark, wat dat jümmer geven deit, sleit de NABU en Drohnen - un Lasershow vör.

