Stand: 07.05.2025 09:30 Uhr Börgermeesterwahl in't Raathuus

Vundaag schall Peter Tschentscher in't Hamborger Raathuus wedder to'n Eersten Börgermeester wählt warrn. He bruukt eenunsüsstig Stimmen. Sien SPD un de Partners vun de Grönen hefft tosamen söventig Aforndte. De Wahl is man geheem. Wenn Tschentscher nog Stimmen kriggt, denn kann he achterher de Senaters beropen. De ne'e Senat mutt denn noch sien Okay vun de Börgerschop kriegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch