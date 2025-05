Stand: 07.05.2025 09:30 Uhr Merz op Utlandsreis

Graad eerst in't Amt geiht de ne'e Bunnskanzler Friedrich Merz gliek al op Reis. He besöcht nu direkt de Regieren in Frankriek un in Polen. Güstern Avend hett sien ne't Bunnskabinett al wat anstött. Dat ne'e Digitalministerium schall mit süss anner Ministerien enger tosamenarbeiden as plaant. Op düssen Weg schall Düütschland gau digitaler warrn, heet dat vun de Regieren.

