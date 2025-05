Stand: 07.05.2025 09:30 Uhr Angrepen op Pakistan

Mehr as twintig Dode un dreiundörtig Verletzte hefft de Ämter in Pakistan tellt. Dat weer de Folg vun Angrepen ut Indien. De Luftwapen vun Indien hett Attacken op dat Naverland flogen. De Inders seen, angrepen harrn se dor Extremisten. Twüschen Indien un Pakistan gifft dat al en poor Daag lang wedder Attacken. Achtergrund is en Anslag in de Region Kaschmir.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch