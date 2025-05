Stand: 07.05.2025 09:30 Uhr Rothenborgsoort boot Kommunalhuus

In Rothenborgsoort warrt en ne't Kommunalhuus boot. Drei Johr schall dat duern – twüschen Elvpark Aantenwarder un de Elvbrüchen. De Vörslag, de sik dörsett hett, is en Huus ut Glas mit Dachgoorn. Dor schall denn en Café rin, man ok Warksteden för Fohrrööd un Hult – un dorto Ruum för Sport un Kultur. Dat ole Stadtdeelzentrum in Rothenborgoort is dalreten worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch