Kohlenmonoxid-Perzess in Hamborg

In Hamborg is en Beropensperzess üm'n Doot vun en Fro dör Kohlenmonoxid losgahn. Dat geiht üm'n Fall vun en achtuntwintig Johr ole Fro, de vör dreiunhalf Johr an'n Rodenboom ümkamen weer. Twee Handwarkers harrn dor an ehr Gas-Therme arbeid. In'n eersten Perzess hett dat Amtsgericht de twee freisproken. Denn, so dat Gericht, dat harr an en technischen Defekt legen. De Staatsafkaatschop un de, de blangenbi klaagt, sünd denn in Beropen gahn.

