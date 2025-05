Stand: 03.05.2025 09:30 Uhr Kritik ut USA wegen AfD

Nadem de AfD as seker rechtsextremist‘sch inoornt worrn is, kümmt Kritik vun de Trump-Regeren. Beid – de US-Butenminister Marco Rubio un ok Viez-Präsident JD Vance, de seggt op de Plattform X, dat weer en polit’schen Besluss. Dat Utwartige Amt, dat wiest dat kloor torüch. De Verfatensschuul, de hett det Saak nipp un nau un unafhängig ünnersöcht to’n Schuul vun de Verfaten un de Rechtsstaatlichkeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.05.2025 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch