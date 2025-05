Stand: 03.05.2025 09:30 Uhr Gedenken in Neegamm

In de KZ Gedenkstee in Neegamm, dor gedenkt se vundaag an de Befreen vör 80 Johr. Brit’sche Truppen weren dormals in Hamborg inmascheert. De Natschonalsozialisten, de harrn vörher all Häftlinge wegbrööcht un Akten tweimaakt. En poor Häftlinge, de harrn sik versteken un de Allieerten vertellt, woför dat Lager dorweer. To de Gedenkveranstalten vundaag, dor kaamt hunnerte vun Gäst ut de ganze Welt. Un en Fruu, de dat överleevt hett: Helga Melmed. Se weer as junge Deern in Auschwitz, Neegamm un Bergen-Belsen.

