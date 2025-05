Stand: 03.05.2025 09:30 Uhr Bootshuus in Lütt Borstel

Dat tweie Bootshuus an’n Alsterwannerweg in Lütt Borstel, dat kann woll wedder opbuut warrn. Dree Johr vöraf weer dat Vereenshuus vun’n Waterspoortvereen Böveralster bi en gräsig Füer afbrennt. Rund 3,3 Millionen Euro schall dat kosten, dat wedder optoboen. Nu steiht ok fast, wo dat betahlt warrn schall. 500.000 Euro fehlt noch – un de wüllt SPD un Gröne in de Börgerschop ut en Fonds för Saneren praatstellen. Över den Andraag warrt de Börgerschop an tokamen Middeweken afstimmen.

