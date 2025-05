Stand: 02.05.2025 09:30 Uhr Verfolgensjagd in Rahlsteed

In Rahlsteed hett sik güstern Middag en Autokutscher en Verfolgensjagd mit’e Polizei levert. En 23 Johr ole Keerl is mit en Car-Sharing-Auto vör en Verkehrskontroll flücht un deswegen eenmal verdweer dör Rahlsteed raast un dorbi denn ok dör en Footgängerzoon. Bi to Schaden kamen is nüms. In dat Naturschuulrebeet Höltigboom hett de Keerl denn de Kontroll över sien Auto verloren un kööm dormit denn op’e Siet to liggen. Denn is he to Foot utneiht. Kort dorna aver hett em de Polizei faatkregen un fastnahmen. Gegen em warrt nu blangen anner Saken wegen Föhren ahn Föhrerschien un dat Föhren ünner Influss vun Drogen vörgahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch