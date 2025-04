Stand: 30.04.2025 09:30 Uhr Hamborg: Koalitschoonsverdrag ünnverschreven

Hamborgs SPD un de Grönen hebbt nu jümehren Koalitschoonsverdrag för de ne’e Regeren ünnerschreven. Börgermeister Peter Tschentscher ünnerstreek dorbi güstern in’t Raathuus, dat de Verdrag för beide Sieden en gode Grundlaag weer. Un Hamborgs Twete Börgermeistersch Katharina Fegebank sä, dat de Koalitschoonsverdrag ok bi de Lannsliddmatenversammeln vun’e Grönen grote Tostimmen kregen harr. Man welk vun de groten Themen sünd dor in den Koalitschoonsverdrag aver gor keen Thema, so as dat Projekt Elvtower un de S-Bahn-Tunnel, de vun’n Hööftbahnhoff ünnern Dammdoor langs bet hen na Altna gahn deit.

