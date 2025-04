Stand: 28.04.2025 09:30 Uhr Boarbeiden an U-Bahnen

Op de Streek vun de U3 warrt vundaag boot. Twüschen Kellinghusenstraat un Schlump warrt Schienen un Schwellen nee maakt. Dor fohrt bet to'n 8. Mai Bussen statt Bahnen. Dordörch kann dat op de Streek al mal bet to 20 Minuten länger duern.

Dorför köönt de Lüüd mit de U2 wedder dörchfohren. Siet vunmorgen fohrt de Töög twüschen Mümmelmannsbarg un de Binnenstadt wedder. Meist twee Johr hebbt se an de Hollsteed Hoorner Rennbahn boot. Dor sall mal de U4 in Richt Hoorner Geest afbögen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch