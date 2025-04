Stand: 28.04.2025 09:30 Uhr Prövens an Scholen

För bummelig 23.000 Schölers in Hamborg warrt dat eernst. Se leggt nu jemehr Afslussprövens fast. För meist 14.000 Jugendlichen staht Prövens för den Eersten Allgemenen oder Middlern Schoolafsluss an. In Düütsch, Mathe un in de Regel in Ingelsch. Morgen geiht dat denn för üm un bi 9.500 Schölers mit de Abitur-Prövens los. För de naturwetenschoplichen Facken kaamt de Fragen to't eerst Mal ut en bunnswieden Pool an Opgaven.

