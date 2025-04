Stand: 28.04.2025 09:30 Uhr Hamborg: Rekord bi Marathon

Ne'en Rekord bi'n Hamborg-Marathon. De Kenianer Amos Kipruto hett de rund 42 Kilometer güstern in twee Stünnen 17 Minuten un 55 Sekunnen schafft. Allens in allen sünd dor meist 40.000 Lüüd mitlopen. Dor weern ok masse Hobbylöpers mit ünner. En 28 Johr olen Mann is knapp vör't Teel tosamenbraken. Reddenslüüd kunnen em wedder torüch in't Leven halen. He warrt in't Krankenhuus behannelt.

